“Vivo x el Rock”: conoce a todas las bandas fusión que formarán parte del festival

El anuncio de la lista completa de bandas y artistas que se presentarán en la edición número 11 del festival Vivo x el Rock viene generando gran expectativa, pues los organizadores han decidido darle apertura a diversos géneros musicales peruanos.

El festival pondrá sobre el escenario a artistas nacionales que han sido ajenos a su cartel en años anteriores.

Es así que veremos a agrupaciones peruanas como Los Shapis, Armonía 10, Los Mirlos, Barrio Calavera, Hey Hey Camaguey, Kanaku y El Tigre y Los mojarras, Uchpa.

Los cantantes nacionales presentes serán Deyvis Orosco, Mauricio Mesones y Wendy Sulca, quienes deleitaran con sus temas a todo los asistente.

Precisamente, Wendy Sulca tuiteó sobre su presentación en el festival Vivo X el Rock. "¡Muy contenta de contarles que estaré cantando en el próximo Festival #VivoXElRock en el escenario #Fusión junto a TOURISTA, Deyvis Orosco, Temple Sour, Armonía 10, We the Lion y muchos más!! Además estarán encabezando el festival The Strokes y @slipknot ¡Ahí nos vemos!", escribió.

Otras de las bandas peruanas son Tourista, We the Lion, Temple Sour, Laguna Pai, La Mente, M2h, Olaya Sound System, Los Outsaiders, No Recomendable. La salsa también se hará presente con Hey Hey Camaguey.

El festival Vivo X el Rock se realizará el sábado 23 de noviembre en cuatro escenarios repartidos dentro y fuera del estadio de San Marcos.