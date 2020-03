Verónica Linares sorprendió a todos la mañana del último miércoles al anunciar en vivo en “América Noticias” -que conduce junto a Federico Salazar- que está esperando su segundo hijo, fruto de relación con el abogado Alfredo Rivero–Nieto.

La noticia impactó incluso a Rebeca Escribens, quien está frente al bloque de espectáculos de dicho noticiero, quien dejó en evidencia toda su alegría por la nueva etapa que va a iniciar su amiga, quien ya tiene un hijo mayor de 7 años.

Horas más tarde, a través de su cuenta de Instagram, la periodista publicó un video con un mensaje dirigido a todos sus seguidores para agradecerles por las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido tras hacer pública la noticia de su embarazo.

“Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ha sido un día bastante ajetreado en la casa y en el trabajo. En la casa, porque ahora los chicos tienen que quedarse con nosotros, no de vacaciones, sino por esa disposición por el tema del coronavirus y eso mismo también ha hecho que haya mucho trabajo para mi para poder tener informado a todo mundo", dijo inicialmente.

“Y no he tenido la oportunidad, si no hasta esta hora, para agradecerles a todos por su cariño luego que se enteraran de esta sorpresita que les he dado en la mañana. Gracias por sus deseos, gracias por ponerse tan contentos conmigo. Estamos muy felices y además me alegra que ustedes también se hayan alegrado. Ya les estaré contando cómo me va en esta nueva aventura de la maternidad… Otra vez”, finalizó Verónica Linares.

Pero eso no fue todo, ya que junto al clip, también escribió: “¡Gracias por su cariño! Desde la mañana he recibido solo muestras de amor por la bella noticia que seré mamá otra vez, que me siento bendecida y llena de energía. Como saben ya tengo más de 3 meses de embarazo, estoy muy bien y mi familia refeliz”.

La publicación de la periodista en Instagram está por sobrepasar las 109,000 reproducciones y entre los comentarios, además de los de sus fanáticos, se pueden leer los de otras figuras como Juliana Oxenford o Silvia Cornejo, quienes se han mostrado muy emocionadas.

