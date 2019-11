​VER GRATIS: God Level 2vs2 All Star EN VIVO | hora, fecha, lugar, entradas y duplas confirmadas

VER GRATIS: La God Level 2vs2 All Star EN VIVO, toda la primera fecha del evento de freestyle más importante programado para fines del 2019 se comenzará a vivir este fin de semana en Argentina. Conoce la hora, fecha, lugar, venta de entradas y duplas confirmadas.

God Level 2vs2 All Star EN VIVO reunirá a los 32 mejores MCs de España , Chile, México, Perú y Argentina este domingo 03 de Noviembre, en el estadio Obras Sanitarias, desde las 17:00 horas. 9.000 personas serán testigos de uno de los eventos más importantes en lo que a la cultura underground se refiere.

Aczino, Chuty, Jaze, Nekroos, Nitro, Trueno, Lit Killah, Cacha, Klan y Dtoke son algunos de los MC´s que participarán en esta primera edición de God Level en Argentina.

En esta ocasión, la God Level no será por países, sino por duplas con compañeros que no necesariamente son de su mismo país. Los jurados ya han sido anunciados ellos serán Arias (ARG), Invert (ESP), Jota (PER), Pime (MEX) y Omega (CHI).

God Level 2019 2vs2 | Duplas confirmadas

Trueno (ARG) / Letra (VEN)

Dtoke (ARG) / Stigma (CHI)

Choque (PER) / Pepe Grillo (CHI)

Kaiser (CHI) / Lobo Estepario (MEX)

Zaina (ARG) / El Menor (CHI)

Sony (ARG) / Lancer Lirical (VEN)

Skone (ESP) / Papo (ARG)

Acertijo (CHI) / Klan (ARG)

Cacha (ARG) / Dominic (MEX)

Jony Beltrán (MEX) / Yartzi (PUR)

Nitro (CHI) / Nekroos (PER)

Chuty (ESP) / Aczino (MEX)

Force (ESP) / Walls (ESP)

Lit Killah (ARG) / Zasko (ESP)

Bnet (ESP) / Jaze (PER)

Bta (ESP) / Valles T (COL)

Cabe mencionar que la primera fecha de nueva fecha de God Level 2vs2 All Star estaba programada en Chile, pero debido a las protestas que se viven en el país 'mapochino' se ha re-programado para el 4 de enero del 2020.

Perú será anfitrión de la segunda fecha de la God Level 2vs2 All Star el próximo domingo 10 de noviembre, en Plaza Arena de Santiago de Surco.

MÁS NOTICIAS

Raúl Ruidíaz | Monarcas Morelia le mandó mensaje y esto respondió 'la Pulga' | FOTO

Nantes dedica mensaje al peruano Percy Prado tras su debut en la Copa de la Liga con goleada 8-0 [FOTO]