No va más. El CEO del laboratorio Farvet de Perú, Manolo Fernández confirmó que la vacuna contra el COVID 19 no seguirá con su desarrollo, pues terminará su trabajo tras las pruebas en animales y no hará lo mismo con los humanos.

Pues así lo declaró Fernandez a El Comercio en donde indicó estar “agotado” luego de todo el trabajo realizado. “Estoy muy estresado y agotado por esta situación, entonces hemos acordado con el Dr. Mirko [Zimic] solamente terminar el trabajo de investigación correspondiente en animales”, comentó.

Fernández señaló que presentarán los avances y si hay alguien decide terminarlo, lo dan: “Farvet no va a seguir continuando en estos proyectos porque lamentablemente más son los problemas que los beneficios”, terminó.

Perú está a la espera del primer lote de vacunas que llegarán del extranjero y así poder vacunar a los médicos y demás personas que están en la primera fila de batalla contra el COVID 19.

