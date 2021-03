Luego de que Mario Irivarren fuera intervenido por realizar una parrillada con amigos en plena pandemia aseguró que las personas que se encontraban en la vivienda viven con él. Asimismo, el novio de Vania Bludau aseguró que en las playas del sur todos realizan reuniones sociales, las cuales él rechaza.

“Esta casa es alquilada entre un grupo de personas, las casas tienen un costo elevado, esto costearlo solo no está dentro de las posibilidades y se alquila en grupo. Entonces, lo mismo aquí en la casa hemos hecho, siempre hacemos nuestra parrillita, estamos aquí, compartimos, nos tomamos un trago, no entiendo ¿cuál es el problema?”, dijo en de Amor y Fuego.

“Compartimos todos los días, almorzamos en la misma mesa, desayunamos, estamos aquí todo el día en la casa”, agregó.

“Si ya en mi casa, con las personas que convivo, no puedo hacer una parrillada, escuchar música, tomarme un trago... entonces ¿qué puedo hacer? no termino de entender. No hay que tergiversar las cosas... uno puede compartir todo lo que quiera con las personas con las que convive”, finalizó.