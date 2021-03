Luego de que Phillip Butters diera a conocer que le ofrecieron vacunar de forma privilegiada a su mamá y tras perder su puesto de trabajo, Jorge Alania, ex director de Comunicaciones del MINSA, salió al frente y contó que lo llevó a contactar al periodista.

“Quise tener un gesto con él porque es un periodista conocido, su mamá es enfermera. Quise tener un gesto como con los otros casos, porque hay que escoger. Y de ese grupo, que es representativo, emblemático y jala a la opinión pública y ahí encaja ese pedido. Suponer que quiero comprarlo es absurdo porque no tengo ningún poder para ello y además no me interesa”, dijo a Caretas.

Además, Jorge Alania contó a quienes más ofrecieron vacunar contra el coronavirus en los próximos días.

“Hemos sondeado y hay algunas personas a las que se les llamó para ver si aceptarían esa posibilidad, pero todas son figuras emblemáticas. Ricardo Duarte, por ejemplo, Amador Carcelén una figura de la medicina peruana, hay otros nombres que estuvieron dando vueltas y se llamaban para ver si estaban dispuestos y se les ofreció vacunar en ese acto. Entonces, ¿Cuál es la mala intención? Eso es lo que pregunto”, agregó.

