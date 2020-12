Con el dolor en el corazón tras haber perdido a su hija de la manera menos pensada, el padre de Belén San Román habló tras la trágica muerte de la oficial que hace algunos días decidió ponerle fin a sus días pegándose un tiro en la cabeza luego que su expareja filtrara fotos y videos de ella en la intimidad.

Qué dijo el papá de Belén San Román

Tras varios días de estar luchando por su vida en cuidados intensivos, la joven policía de 26 años no pudo más y murió el viernes por la mañana. Hoy su padre consternado por la desaparición de su hija declaró para TN dejando en claro que: “Siempre recalco lo mismo. Mi hija era un ser de luz, querida por todo el mundo. Era una funcionaria policial excelente: los mismos jefes me lo dijeron. La única víctima es Belén. No importa lo que hizo en su vida privada o con quién lo hizo. Ella confió en alguien”.

“Nunca imaginamos este desenlace. Nunca pensé que mi hija se fuera a quitar la vida. No me entra en la cabeza, no lo entiendo”.

En otro momento, Marcelo San Román añadió: “A nivel judicial no tenemos nada -contó su padre-. Está investigando la justicia de Bragado. Están haciendo las pericias en un celular donde mi hija dejó una carta. Son cosas que están en investigación. Ojalá sirva para que lo sancionen y que todos sepan que el que viraliza esto tenga una pena de prisión, porque con una multa no alcanza en el caso extremo como el de mi hija. Que quede preso, que pague el daño que causó”.

