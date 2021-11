“No voy hablar. Voy a llamar a mi abogado”, fue lo que dijo un ladrón que fue capturado en flagrante delito por serenos y policías luego de que robó el celular a una mujer en la puerta de su casa, en Surco. Las autoridades también incautaron al intervenido una gorra con el logotipo de la Policía Nacional.

El delincuente, identificado como Edinson Myer Rojas Bautista, fue reconocido por la víctima

El robo ocurrió la noche del miércoles en la cuadra 25 de la avenida Caminos del Inca. La mujer pagaba en la puerta de su vivienda a una trabajadora de delivery de un restaurante que le entregaba su pedido. Ella sacaba el dinero y eso fue aprovechado por el malhechor para arrebatarle su celular.

La agraviada corrió tras el ladrón y pidió ayuda a unos serenos de la Municipalidad de Surco, quienes iniciaron una persecución y así lo atraparon.

“Estaba pagando a la chica del chifa. Saqué mis cosas, este sujeto ha venido por detrás y me ha jalado (el celular). Vine corriendo detrás de él. Ahora sí, esto no se queda así. He gritado como loca. Voy a poner la denuncia”, contó la agraviada.

Cuando los agentes le preguntaban su identidad y las pertenencias que le hallaron en su mochila, entre ellas una gorra con el logotipo Policía, una pipa para consumo de marihuana, el celular, el sujeto guardó silencio. Sin embargo, luego dijo que la gorra la había encontrado en un tacho de basura y sorprendió al decir: “voy a llamar a mi abogado”.

“Escuchamos el pedido de auxilio de la señora. Lo hemos retenido encontrando un celular que le había arrebatado. Al momento de revisarle, se le encontró una pipa de consumo de marihuana. El robo se produjo por el jirón Ismael Bielich”, manifestó el sereno Javier Rodríguez.