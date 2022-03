Una mujer que fue víctima del robo de su cartera cuando presenciaba una misa dentro la parroquia San Roque, en el distrito de Surco, perdonó a la ladrona, que, junto a su hijo de cinco años, se llevó sus pertenencias. La agraviada optó por no denunciar a la delincuente.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Sofía Condori Vásquez (44) sustrae la cartera de Medardalicia Olaya (64) dentro del recinto religioso. Se aprecia que la mujer finge estar rezando, se arrodilla en uno de los bancos, comete su fechoría y se retira del lugar.

Días después del robo, Sofía Condori acudió a la última misa como si nada hubiera pasado, sin embargo, fue aprehendida por el personal municipal de Surco.

Al principio la mujer no quiso reconocer su delito, pero la señora Olaya la hizo confesar. “A mí me puedes engañar, pero al Señor no. Él te ha visto. Todo el que se acerca acá es para orar, pedir ayuda y salir adelante”, expresó la víctima.

Tras escuchar esas palabras, Condori Vásquez admitió haber robado la cartera. “Mi hijo tiene una cardiopatía congénita. Robé para pagar sus medicamentos”, manifestó entre lágrimas. La agraviada desistió de poner la denuncia y agregó que dentro de su bolso estaban sus lecturas para rezar, una chalina y su teléfono celular.

Por su parte, los trabajadores de la parroquia informaron que dejarán de asistir a la ladrona, quien recibía dádivas porque sabían de la condición de su pequeño.

“Al ver los videos, tuvo que reconocer lo que hizo. Fue difícil porque estamos en la casa de Dios. El personal de seguridad de la iglesia le tomó una foto. Próximamente van a publicar su imagen dentro del recinto para dar a conocer que tiene prohibido el acceso”, contó Luis Fernández, sereno de Surco.