Sedapal informó que suspenderá el abastecimiento en cinco distritos hoy miércoles 9 de septiembre y el jueves 10. El corte del servicio se debe a la filtración de agua potable, en la avenida Agustín La Rosa Lozano, en el tramo del by pass de la avenida Benavides. La entidad indicó que la restricción será desde las 11 a.m. Afectará los distritos de Santiago de Surco, Chorrillos, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Sedapal señala que el corte del servicio de agua afectará a la totalidad de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. La restricción será entre las 11 a.m. y las 8 a.m.

Asimismo, mencionó que se restringirá por zonas específicas en las jurisdicciones de Surco y Chorrillos. La restricción será entre las 11 a.m. y las 6 p.m. A continuación las áreas afectadas:

Santiago de Surco : Urbanizaciones Valle Hermoso I, Valle Hermoso II Laderas, Casuarinas, Casuarinas Alta, Lomas, Casuarinas Sur, Ingenieros, Colegio Inmaculada y San Ignacio de Monterrico.

Chorrillos: Av. Paseo La República, Av. Charmot, Av. Artemisa, Av. Faisanes, Av. Alipio Ponce, Av. Constelación Austral, límite Cerro Gramada, Cerro Zig-Zag, Av. Los Próceres, Av. Parque Zonal, Av. Girasoles, Panamericana Sur.

Sedapal recomendó a la ciudadanía tomar las precauciones para que puedan contar con agua potable. Informó que, para cualquier consulta, podrán comunicarse a la línea de Aquafono 317-8000 y que pone a disposición sus redes sociales las 24 horas del día.

Cobros excesivos

Sedapal se pronunció respecto a los cobros excesivos reportados por los usuarios. En julio pasado, el gerente comercial de la empresa estatal, Jorge Ramírez, aclaró que los ciudadanos que hayan reportado esta situación durante el estado de emergencia por el coronavirus no deben verse obligados a pagar el monto al momento de realizar un reclamo. En ese sentido, informó que, a través de su página web, la empresa ha puesto a disposición de los usuarios plataformas virtuales para realizar una serie de trámites.