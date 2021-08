“Spider-Man: No Way Home” se estrenará este 2021. La tercera entrega de la historia de Peter Parker es esperada por los fanáticos, aún no han lanzado el tráiler oficial de la película, sin embargo, por redes sociales se filtró lo que podríamos ver en Spiderman 3.

Esta entrega al parecer traería consigo algo que los fanáticos están esperando: el Spiderverse. Aparentemente veremos nuevamente a Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes interpretaron a Spider-Man anteriormente y que volverían para ayudar a Tom Holland.

Spider-Man 3: cuándo se estrena la película

Marvel Studios y Sony dieron a conocer que la nueva película de Spider-Man será estrenada el 17 de diciembre, pero la avant premiere será un día antes. La cinta estará disponible en cines y en Disney Plus.

Spiderman 3: Tráiler

