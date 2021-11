Después de tanta espera, los fanáticos del héroe arácnido por fin pudieron disfrutar del segundo tráiler de la película “Spiderman: No Way Home”, que fue estrenado este último martes 16 de noviembre. El adelantó de la citada producción, que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre, que ofreció la Sony Pictures entertainment dejó un sabor dulce en el paladar de los seguidores del querido personaje de Marvel.

“Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado y por tanto ya no capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un Súper Héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”, se lee en la descripción que hace la Sony Pictures sobre el segundo tráiler.

Los detalles que Marvel y Sony compartieron en el segundo tráiler han sido varios y muy variados, y en este informe queremos compartirte las más llamativas curiosidades que dejó el adelanto de la esperada película.

¿El Duende Verde tiene un clon?

El segundo tráiler dejó la impresión de que aparecerán dos Duendes Verdes. Primero, se observa al villano sin su característico traje (muy similar a la interpretación de Dane DeHaan), pero luego ya se deja ver al enemigo de Spider-Man con el traje que se identifica en las películas de Tobey Maguire.

Por alguna razón, el Duende Verde pierde la máscara. Foto: Sony Pictures.

Un mejor vistazo al Duende Verde, que será interpretado otra vez por Willem Dafoe. Foto: Sony Pictures.

La nueva piel de Electro

El regreso de Jamie Foxx, confirmado por él mismo meses atrás, despertó la expectativa de los fanáticos de Spider-Man, y mucho más cuando adelantó, a través de una publicación en su Instagram que luego eliminó, que ya no usaría pintura azul en el rostro. En el estreno del segundo tráiler se disiparon las dudas: Electro levará un traje que le permite controlar la electricidad por lo que ya no se le pintará el rostro.

Un mejor vistazo al Electro de Jamie Foxx, quien esta vez no tiene piel azul. Foto: Sony Pictures.

La conversión del Doctor Octopus

Aunque el avance no da muchas luces al respecto, tal parece que el Doctor Octopus experimenta una conversión y ya no es el acérrimo enemigo de Spider-Man. Si bien primero se observa que Alfred Molina ataca a Peter Parker, después se le ve conversando de una manera muy amical con el héroe de la saga y otras personas. Otro dato: los tentáculos del Doctor Octopus ya no son grises, sino ahora usa una tecnología que los modifica a rojos.

Doctor Octopus llega de la mano de Alfred Molina a la nueva película de Spider-Man (Foto: Marvel Studios)

¿El fin de la tía May?

Si bien en este punto solo se puede especular hasta el estreno de la película, lo cierto es que da la impresión de que la tía May pierde la vida en esta nueva entrega. La tía de Peter Parker aparece muy brevemente en el segundo tráiler corriendo y sujetando un aparato en la mano, justo en la escena en la que la policía está fuera de la casa.

¿Habrá llegado el fin de la tía May? (Foto: captura)

Trajes para toda ocasión

El segundo tráiler también nos ha mostrado que Spider-Man usará dos trajes: el metálico construido por su socio de batalla Iron Man y la vestimenta clásica. Aparece, además, con un traje totalmente negro con diseños dorados que le permite al protagonista tomar control de los hechizos de Strange.

Nuevos trajes de Spider-Man. (Foto: captura del tráiler)

Nuevos trajes de Spider-Man. (Foto: captura)

Ficha técnica de “Spider-man: No Way Home”

Director: Jon Watts

Guionistas: Chris McKenna y Erik Sommers

Actores: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau y Marisa Tomei

Mira el tráiler 2 de “Spider-man: No Way Home”

LO MÁS LEÍDO

VIDEO RECOMENDADO

Con mucha algarabía, el seleccionado peruano celebró el triunfo ante Venezuela en los camerinos del estadio Olímpico UCV de Caracas tras derrotar a La Vinotinto por 2-1