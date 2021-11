“Spider-Man: No Way Home” es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y que será estrenada a fines de año. Se especuló mucho en las últimas semanas sobre el lanzamiento de un nuevo tráiler que dejará boquiabiertos a todos los fans del Hombre Araña, representado por Tom Holland , pero finalmente no se filtró el video, aunque en redes sociales salió una nueva fecha en la que se estrenará el avance. Fuertes rumores señalan también que para el estreno en diciembre estarían Tobey Maguire y Andrew Garfield .

Spider-man No Way Home - Trailer 2 | Fuente: YouTube

Fecha de estreno del segundo tráiler

México, Colombia y Perú: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina y Chile: 9:00 p.m.



En “Spider-Man: No Way Home” todos conocerán que Peter Parker es el “Hombre Araña”, ello hace que la vida del personaje cambie y en las calles todo lo reconozcan. Por eso, busca a al Dr. Strange para que haga un hechizo que sirva para que todos se olviden que él es el “Hombre Araña”. Todo ello hace que se genere un multiverso.

Cuándo se estrena “Spider-Man: No Way Home”

“Spider-Man: No Way Home” será estrenada el 17 de diciembre en todo el mundo y estará disponible en cines y en Disney+. La cinta estaba prevista en ser lanzada el 16 de julio de este año, pero la fecha fue postergada por las complicaciones que hubo a causa de la pandemia.

