Sergio Galliani difundió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que se refirió a las acusaciones de acoso y maltrato que hizo la actriz Mayra Couto contra Andrés Wiese.

Como se recuerda, días atrás, un usuario de Facebook le preguntó al actor sobre cuál era su postura sobre el tema, a lo que él respondió que le parece que “es un asunto que se está exagerando”.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, respondió Sergio.

Ante la polémica que se generó por su comentario, el actor se vio en la obligación de pronunciarse nuevamente sobre el tema.

“Yo nunca hice un post defendiendo a nadie y menos poniéndome en contra de otros. Lo que hice fue responder un comentario de un seguidor de esta fanpage, lo hice en forma directa, por la cantidad de personas que preguntaban. (...) Que quede claro que jamás defendería a un acosador, abusador, ni a ninguna persona que tenga esos rasgos y/o características", dijo el actor.

“Cuando digo ‘La gente exagera’ me refiero a los que convierten en monstruos o víctimas a las personas de un momento a otro, haciendo juicios populares sin tener pruebas, sin escuchar ambas partes, y que solo incitan al odio, resentimiento y desunión”, mencionó Sergio Galliani.

Finalmente, Sergio Galliani lamentó que un programa como “Al Fondo Hay Sitio” se vea manchado por esta polémica entre Mayra Couto y Andrés Wiese. “Lo que más pena me da es que se manche la imagen y el recuerdo de uno de los programas más importantes de la televisión peruana, que tanto trabajo nos costó a mí, y a todos mis compañeros”.

