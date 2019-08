Facebook | Anderson Santamaria se pronuncia tras ampay a Valeria Roggero | FOTO

El defensa de la selección peruana, Anderson Santamaria se manifestó en su cuenta de Facebook sobre lo sucedido con la joven Valeria Roggero, quien fue ampayada hace algunos días por las cámaras de Magaly Medina, abrazada con un modelo argentino.

Anderson Santamaria prefirió poner fin a todos los rumores sobre lo sucedido con la sobrina de Jefferson Farfán y envió un mensaje en su cuenta oficial para aclarar todo.

"Mi relación con Valeria termino mucho antes antes del ampay. Durante nuestra relación ella fue una novia excepcional. Decidimos terminar porque ‘Vale’ tiene planeado irse a continuar su carrera en Alemania por tres años y quedamos en que el día que yo viajaba a México las cosas quedaban ahí, aun así dejamos nuestras fotos porque el amor y el cariño que nos tenemos es único", posteó el defensa del Atlas de la Liga MX.

“Es una chica hermosa, joven, soltera y tiene derecho a divertirse y salir con sus amigos así como yo también lo hice. No me parece que la juzguen sin saber la realidad. Yo ya estaba enterado de todo. Si decidimos sacar las fotos el mismo día que salía el ampay fue porque ella me lo pidió por la manera en la que se estaba vendiendo. En fin, no teníamos que darle explicación a nadie sobre si seguíamos o no. A partir de este momento solo hablaré de fútbol y dejaré el tema cerrado”, agregó Santamaria.

Santamaria jugó con Atlas, pero perdió en la Copa MX

El último 06 de agosto del 2019, Anderson Santamaria fue titular con Atlas de México en el encuentro donde los rojnegros cayeron por 3-2 en condición de visita ante el Zacatepec por la Jornada 2 - Grupo 9 de la Copa MX.

