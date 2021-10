El ampay de Melissa Paredes y su bailarín ha remecido a todo el mundo de la farándula y fútbol peruano, pues el afectado dentro de toda la noticia es Rodrigo Cuba quien afirmó que se enteró el último miércoles que se encontraba separado de su aún esposa, Melissa.

Paredes no dijo si fue infiel o no pero si comentó que se encontraba desde setiembre de 2021, por ello, los memes al respecto no se dejaron esperar y salieron en diversas sociales.

Un poquito de por favor 🐸🔥 pic.twitter.com/bnU9fjZeJ3 — Rodrigo González (@rodgonzalezl) October 21, 2021

Rodrigo Gonzales no lo dudó dos veces y compartió uno de los memes más compartidos: “Me equivoqué, perdón vs. Estamos separados desde setiembre”. El popular ‘Peluchín’ agregó la foto en su cuenta de Twitter y agregó: “Un poquito de por favor”.

El conductor de espectáculos adelanta que también tocará el tema de Melissa Paredes y su bailarín en su programa de ‘Amor y Fuego’, pues sus seguidores lo han señalado como el ‘encargado’ del tema.

