Melissa Paredes brindó dio su verdad tras ser desmentida por su aún esposo el ‘Gato’ Cuba en su cuenta oficial de Instagram. Como se recuerda, la actriz fue ampayada con su Anthony Aranda por las cámaras de Magaly TV, la firme.

“Las cosas se venían dando, conversando, bajo 7 llaves. Primero, poner los puntos claros, sinceramente me sorprendió mucho el comunicado de él, no me lo esperé porque él me dijo que iba a mandar nada, solo yo”, señaló.

“Yo me considero una persona correcta y sincera y esta no fue la excepción, yo con Rodrigo fui sincera, nunca le mentí. No le mentí , yo no recuerdo bien la fecha pero fue en setiembre octubre. El comunicado no fue redactado por mi”.

Escucha el audio de el ‘Gato’ Cuba con Melissa Paredes

“Él y yo acordamos algo, Acordamos algo, desde que yo sentí un gusto por alguien, le conté. Eso fue a fines de setiembre. Él me dijo si podíamos arreglarlo”.

“Hasta antes del ampay, nos llevábamos bien”, indicó la actriz peruana con la voz resquebrajada en el programa matutino