Alan Castillo, más conocido como Robotín, vive uno de los momentos más duros de su vida. Hace unos días conoció que no es el padre biológico de dos de sus hijas. Y ayer, en el programa “Magaly TV La Firme” reveló que le quitará su apellido a las menores. El cómico lamentó aseguró que tomó dicha decisión por una recomendación legal que recibió. “Lo he pensado mucho, Lo voy a hacer por problemas legales. Lamentablemente sí le quitaré mi apellido”, comentó con mucha tristeza.

Luego de escuchar ello, Magaly Medina lamentó la decisión que tomó Alan Castillo. “Los abogados aconsejan por el bien de sus clientes, lo están haciendo para evitar cualquier tipo de juicio por alimentos”, señaló la conductora de televisión.

Debemos recordar que Robotín tomó esa decisión luego de enterarse en un programa de televisión que las menores no son sus hijas tras hacerse la prueba de ADN. “No, por favor no. Mala eres, por qué me hiciste esto”, dijo el cómico.

