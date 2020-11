Buenas noticias para las personas que esperaban retirar su fondo de pensiones en medio del estado de emergencia por el COVID 19. Y es que el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz confirmó que en los próximos días el Gobierno promulgará la ley que permite el segundo retiro de AFP de hasta S/17 200 soles equivalente a 4 UIT aproximadamente.

“Lo de las (4 UIT) AFP lo estamos por promulgar, quizá mañana o pasado, y ¿por qué no se ha promulgado ayer u hoy?, es porque, si viene un nuevo ministro de Economía, lo lógico es que lo mire primero”. declaró el Premier en horas de la mañana este sábado a Andina.

Por otro lado, Flores-Aráoz señaló que el retiro de la ONP aún está en proceso de aprobación por parte del Congreso de la República y que de todas maneras se piensa evaluar para que no afecte la caja fiscal.

Retiro de AFP: ¿Ya puedo retirar mi fondo de pensones?

Las personas que tienen aportes en la AFP aún NO PUEDEN retirar hasta 4UIT ya que el proyecto no ha sido promulgado como ley, pues debido a la vacancia de Martín Vizcarra y demás desorden en el Gobierno, el Ejecutivo todavía no ha analizado el proyecto y tiene un plazo de hasta 15 días y este plazo vence el próximo viernes 27 de noviembre.

Cabe mencionar que si se aprueba el proyecto (que se aprobará según Flores Aráoz) este recién sería publicado como ley en el Diario El Peruano la primera semana de diciembre y recién ahí esperar el comunicado de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)

