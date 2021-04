Le dio igual. Rebeca Escribens estuvo presente en su bloque de espectáculos esta mañana, la conductora de televisión había terminado de presentar una nota y luego de ello le pusieron la canción ‘No Sé' de Explosión de Iquitos para bailarla en medio del set.

TROME - Rebeca Escribens baila ‘No sé’ y se le ve hasta el alma

La popular ‘Rebe’ se atrevió a bailar la pegajosa canción, sin embargo, el vestido que llevaba puesto le jugó una mala pasada. Y es que al dar la vuelta, mostró más de la cuenta y por más que los trabajadores de producción le dijeron sobre el percance que había sucedido, ella reaccionó de la mejor manera.

“Dicen que se me vio la faja ¿no? (...) Pa’ lo que me importa que se me vea”, dijo Rebeca Escribens quien no se avergonzó y siguió bailando el famoso baile de moda, pero esta vez desde su asiento para evitar otro percance.