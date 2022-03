Un grupo de postulantes llegó este lunes a los exteriores del centro de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para protestar por la anulación del proceso de admisión 2022-II, tras la filtración de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios

Noel Vladimir Clemente, un joven que llegó desde Huancavelica para rendir su examen de admisión e ingresó a la facultad de Gestión Tributaria en el puesto 25 con 950 puntos, contó que se enteró de la nulidad de la prueba cuando ayudaba en el trabajo a su padre.

“Yo el día domingo me encontraba en la región Huancavelica junto a mi familia. Mi padre se dedica a la apicultura y la ganadería, estaba apoyándolo en su trabajo cuando me entero por las noticias que la Dr. Jeri había anulado el examen de admisión. Nosotros sabemos lo duro que es estudiar. Estudiamos a veces sin luz, sin alimentación, y todo lo que está haciendo la doctora Jeri es algo muy racista hacia la gente de las regiones porque nosotros no tenemos las oportunidades para rendir los exámenes que ella quiera y cuando quiera”, señaló en declaraciones a Canal N.

Postulantes protestan en el centro de admisión en San Marcos tras anulación de examen 2022-II

“Yo tengo a mis hermanos menores, que yo, junto con mi padre, tenemos que trabajar duro para poder darles educación también a ellos. Todo lo que está pasando ahora me perjudica bastante porque me sacrifiqué mucho para poder lograr esta vacante. Lo que está haciendo la doctora es darnos una patada y botarnos habiendo logrado una vacante y esforzándonos durante muchos años”, añadió.

Por su parte, Fortunata Tunqui, madre de una postulante que ingresó a la carrera de Matemática Pura, comentó que su hija ya no quiere salir de su habitación. “Mi hija está encerrada. Dos años se ha preparado, un año ha estado en la pre. Mi hija está encerrada, no quiere saber nada. Ella descansó diciendo: ‘mamá, ya entré, mis sueños ya cumplí. Ahora cómo está mi hija, cómo pueden jugar con las emociones de los alumnos. Postuló dos veces, con esta tres”.

En tanto, otra madre de familia que también llegó a los exteriores del centro de admisión de la San Marcos señaló que ella, junto a sus parientes, celebraron el ingreso de su hijo a la UNMSM.

“Yo venía en el carro y mi hijo llama a decirme que habían anulado el examen, se me venía el mundo encima. Ha sido una felicidad, ha sido una alegría para toda la familia, nos hemos reunido, hemos celebrado. Ingresó a Psicología. Que nos quiten la vacante no es justo. Yo reclamo que se respeten los derechos de los chicos que han ingresado. No todos están incluidos en el fraude. Que busquen, que juzguen a las personas que lo han hecho pero que no lo anulen para todos”, instó.

Por último, una joven que ingresó a la carrera de Economía Internacional manifestó sentirse frustrada e indignada tras la decisión de la rectora Jeri Ramón de anular el examen de admisión 2022-II. “Lo que queremos ahora solamente es tener una mesa de dialogo con la rectora, no nos hace caso, nos tiene en el olvido prácticamente como sino le importara lo que sentimos los ingresantes”.

¿Cuándo será el nuevo examen de admisión 2022-II?

De momento no hay fecha para el nuevo examen de admisión 2022-II. Según adelantó la rectora Ramón, hoy, lunes 21 de marzo, se reunirá el Consejo Universitario a fin de definir el cronograma de las nuevas evaluaciones, y que estas no pasarán del mes de abril próximo.

“El nuevo examen no va a pasar de abril porque las clases ya empiezan, pero queremos hacerlo con toda la transparencia del caso. Las clases empiezan en mayo, y eso se va a respetar, así que (el nuevo examen de admisión) no va a pasar de abril”, precisó en entrevista a Andina.