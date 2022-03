El sábado 19 de marzo, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, informó que se decidió anular el proceso de admisión 2022-II, tras la filtración de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios. Situación que sorprendió a los postulantes, quienes ahora piden que se rectifique esta medida.

¿Por qué se suspendió el examen de admisión 2022-II?

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, explicó Jeri Ramón en conferencia de prensa desde la ciudad universitaria.

En esa línea, pidió la comprensión de los padres de familia. “No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, precisó.

¿Se anularon todas las pruebas del examen de admisión 2022-II o solo algunas?

Respecto a qué pruebas se anularon, la rectora de la UNMSM detalló que la decisión incluyó la suspensión de las pruebas del sábado 12, domingo 13 de, sábado 19 y del domingo 20 de marzo.

El sábado 12 de marzo rindieron su evaluación 9.108 postulantes del área de Ciencias de la Salud. Mientras que el domingo 13 de marzo tomaron el examen de admisión un total de 5.071 inscritos en el área de Ciencias Básicas y de Ciencias Económicas y de la Gestión.

En tanto, el sábado 19 de marzo 6.774 jóvenes que postularon al área de Ingeniería. Se tenía previsto que para el domingo 20 un total de 4.695 postulantes que desean seguir una carrera del área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales rindieran el examen, sin embargo, este fue suspendido.

En total, 26.159 jóvenes postularon a la San Marcos para obtener una de las 4.513 vacantes ofrecidas en el proceso de admisión 2022-II para las 66 carreras profesionales.

¿Cuándo será el nuevo examen de admisión 2022-II?

De momento no hay fecha para el nuevo examen de admisión 2022-II. Según adelantó la rectora Ramón, hoy, lunes 21 de marzo, se reunirá el Consejo Universitario a fin de definir el cronograma de las nuevas evaluaciones, y que estas no pasarán del mes de abril próximo.

“El nuevo examen no va a pasar de abril porque las clases ya empiezan, pero queremos hacerlo con toda la transparencia del caso. Las clases empiezan en mayo, y eso se va a respetar, así que (el nuevo examen de admisión) no va a pasar de abril”, precisó en entrevista a Andina.

¿Los estudiantes deberán pagar nuevamente para rendir el examen de admisión 2022-II?

Por otro lado, la rectora de la Decana de América aseguró que los postulantes no pagarán un centavo por participar en el nuevo proceso evaluación para acceder a una vacante en la San Marcos.

“No van a pagar un sol en absoluto. Los errores que se cometen, las deficiencias y las infracciones que hayan podido haber, esto no se va a cobrar absolutamente nada (a los postulantes)”, manifestó.

¿Quién denunció la filtración del examen de admisión 2022-II?

El doctor Marco Almerí -según la rectora Jeri Ramón- fue quien denunció la filtración del examen de admisión en canal 9, donde mostró la prueba. “Él sale denunciando de que se había filtrado la prueba y la mostraba en el canal. Tenemos que saber quién le mandó prueba. Creo que lo más correcto y ético, por la trasparencia y seguridad del proceso, es anular el examen”.

Por su parte, Almerí, quien dijo ser exalumno de la casa superior, aseguró que no es docente ni ejerce cargo alguno en la citada universidad y que se enteró de la filtración del examen de admisión a través de las redes sociales.

“Tomé conocimiento de esta filtración a las 10:21 de la mañana por las redes. Los chicos a través de WhatsApp me enviaron a mi personal el examen y también en mi Facebook. También he visto en algunas academias que a la misma hora estaban publicando el examen. Yo me he enterado a la misma hora que todo el país se había enterado. Mientras la rectora y sus decanos hacían la pantomima de control de un examen que desde la semana pasada tenía vicios de que era irregular”, refirió.

¿Qué medidas tomará el Ministerio de Educación tras la suspensión del examen de admisión 2022-II?

El ministro de Educación, Rosendo Serna, informó el último domingo que su sector pedirá información respecto a la anulación del examen de admisión 2022-II de la UNMSM.

“Seguro que habrá algunas motivaciones que han permitido tomar esta decisión, pero como sector, como órgano rector, vamos a pedir la información del caso porque creo que es necesario pedir una explicación”, detalló en declaraciones a TV Perú Noticias.

Serna agregó que de momento no se ha contactado con la rectora de San Marcos, pero que lo haría en los próximos días. “No hemos tenido contacto, pero seguro lo vamos a hacer en los próximos días. Yo estoy viajando mañana al Cusco y el martes retornaremos aquí para seguro seguir gestionando estos temas también”.

