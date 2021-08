Karerina Bayona, autora de la entrevista que dio inicio a la investigación por apología al terrorismo a Guido Bellido, se quedó sin trabajo, luego de la designación de Bellido como Presidente del Consejo de Ministros.

“(Mi salida) coincidió justamente con el nombramiento del premier. Yo pedí una semana de descanso, y el 1 de agosto, cuando yo debía volver, me dijeron que no podía salir. Pedí explicaciones y me dijeron que tenían temor a las represalias porque (Bellido) ya era premier”, contó Bayona en ‘Beto a Saber’.

Recordemos que Bayona tuvo una acalorada discusión con Guido Bellido, pues el Premier afirmo que los Senderistas, son peruanos y por eso tienen ‘su derecho’. Además, expresó su apoyo a la exterrorista Edith Lagos.

