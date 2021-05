El candidato a la presidencia, Pedro Castillo, dio declaraciones a la prensa esta noche y mostró su indignación sobre los paneles anticomunistas. Además, calificó de “vergonzoso” su aparición y pidió a la prensa que investiguen de dónde viene el financiamiento.

“Nosotros que venimos del campo, van a venir a ningunearnos a terruqueranos , a decir estos paneles que vamos a llevar al comunismo al pueblo peruano ¿Ustedes como periodistas se sienten felices? ¿El pueblo peruano se siente feliz por eso?” expresó Castillo.

Posteriormente, el líder de Perú Libre, pidió que en lugar de gastar en paneles ayuden a la gente que necesita internet y oxígeno “Yo no me voy a correr de Lima, panel por panel, lo voy a grabar. Yo quisiera que en vez de poner un panel de esta calaña ¿Por qué no colaboran al menos para darle oxígeno a la persona? ¿Por qué no dan aunque sea una antenita de internet para esos niños que están en la punta del cerro?”, señaló.

Pedro Castillo se mostró indignado con el contenido de algunos paneles de la Javier Prado: "En vez de poner paneles de esta calaña, por qué mejor no colaboran para darle oxígeno a los que necesitan"

“Esto es el tipo de política cochina, mermelera que están haciendo. Yo los invito a ustedes como periodistas que están haciendo estas cosas, yo no me voy a cansar, yo voy a poner el pecho por mi patria, pero que se le juegue limpio al país”, declaró a la prensa.