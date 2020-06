¿Quién no recuerda a la malvada Dinora Rosales de Pasión de gavilanes? La historia de amor entre Juan Reyes y Norma Elizondo siempre se vio empañado por la maldad de este personaje que fue interpretado por la famosísima Lorena Meritano.

La actriz colombo-argentina alcanzó el éxito gracias a este personaje y siguió personificando a grandes villanas de la pantalla chica. Pero siempre recordará esta telenovela de Telemundo, ya que sin dudas, sus largas jornadas de grabaciones les dejaron muchas anécdotas y tras 17 años del estreno de “Pasión de gavilanes”, Lorena ha decidido contar que ha sido lo más gracioso que le sucedió durante esta producción.

La recordada Dinora ha contado que durante una de las escenas finales que le tocó grabar al lado de Mario Cimarro, sucedió algo impensable, pero se convirtió en lo más gracioso de su carrera.

¿QUÉ PASÓ CON MARIO CIMARRO Y LORENA MERITANO?

Lorena Meritano interpretó a Dínora Rosales, la mala de la historia. Esta mujer vivía obsesionada con casarse con Juan Reyes, así que fue tanto su desesperación al sentir que perdía al hombre que deseaba con locura, así que decidió secuestrarlo, pero esto fue su peor error.

Los actores dejaron en evidencia su gran trabajo, ya que a pesar de que no estaba en el guion ni pautado previamente con el director, Mario Cimarro escupió a Lorena Meritano durante una de las escenas que grabaron como Juan y Dinora.

“Me acuerdo que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto”.

