Desde Puerto Rico informaron que el famoso cantante de salsa Cano Estremera murió hoy a los 62 años. “Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo”, escribió su esposa, Yamira Arce, en Facebook. El artista puertoriqueño perdió la vida este miércoles 28 de octubre, según confirma en declaraciones a El VOCERO, el locutor Marcos Rodríguez de Z93. Recordemos que el sonero fue sometido en noviembre del 2018 a una operación pulmonar y desde entonces ha permanecido en sillas de ruedas.

Su esposa lamenta su muerte en Facebook

Otro conocido cantante de salsa como Luisito Carrión también se expresó: “Ya no sufre más. Estaba bien agotado, inclusive me decía: ‘ya me quiero ir’”, contó Carrión. Carlos Enrique Estremera Colón, su nombre de pila, nació el 2 de septiembre de 1958 en Santurce.

Se inició profesionalmente en el mundo artístico como percusionista y luego como cantante del grupo Barrio Latino y Los Pleneros del Quinto Olivo, destaca la Fundación Nacional para la Cultura Popular (FNPCP).

Aquí una de sus canciones más conocidas de Cano Estremera

