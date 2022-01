Le pide a su producción. Peter Arévalo o más conocido como Mr. Peet la viene rompiendo en su programa digital con grandes personajes del fútbol peruano, por ello, en los últimos días, el tiempo de le ganó y tuvo que conectarse al programa desde una de las estaciones del Metropolitano y aprovechó el momento para hacer un pedido especial a la producción.

“No se si alguien de la producción tiene contacto con el dueño de ‘Las Cucardas’ porque sería increíble hacer un programa desde ahí, no necesariamente porque vamos a atendernos, no no no”, dijo Arévalo en plena transmisión del programa.

Cabe resaltar que el programa deportivo ‘A presión Radio’ se emite a través de Youtube y viene teniendo buena aceptación entre sus seguidores.

