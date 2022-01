En el show de ‘Hablando Huevadas’, el comediante Jorge Luna contó una anécdota con el futbolista de la selección peruana, Luis Advíncula.

Jorge Luna aseguró que invitó a Luis Advíncula a una de sus presentaciones y este le respondió: “No voy ni cagan** donde se sentó la Yaha”.

El comendiante comentó que se olvidó responderle al lateral de Boca Juniors y el futbolista le mandó un audio insultándolo: “Oe c*** tú también ves el mensaje cuando c*** quieres no? Payaso de m***”, se escucha decir a Luis Advíncula.

