Melissa Klug no se calló nada y volvió a criticar a su expareja Jefferson Farfán. Esta vez, la modelo chalaca mostró su malestar porque el futbolista prefirió salir de fiesta en Año Nuevo, en vez de pasarla con sus hijos.

En una entrevista con el diario Trome, Melissa aseguró que ella prefirió pasarla con sus hijos, a diferencia del delantero de la selección nacional, quien solo llevó a almorzar a su hijo mayor.

“Solo lo vio (al mayor) el 31, lo llevó a almorzar y lo dejó en mi casa. Yo sí preferí pasar las 12 con mis hijos ya que las mayores se fueron de viaje”, contó la chalaca al citado diario.

Asimismo, señaló que el próximo 28 de enero se llevará a cabo la audiencia del juicio de alimentos que le interpuso a Jefferson Farfán, quien —según dijo— le habría dicho que reduciría el 60% la pensión de alimentos de sus pequeños.

“Veremos qué pasa, porque este tema ya es un poco más delicado, ya no está actuando en contra mía sino de sus propios hijos. No puedes hacer alarde de todos tus millones y cosas materiales y luego decir: ‘le quiero bajar la pensión a mis hijos más del 60 %’. Qué clase de ser humano es”, señaló Melissa.

“Es visible todo lo que presume, sus viajes, autos, mansiones, joyas, etc. y me parece genial porque se lo ganó con su trabajo, me da gusto. Pero si él lleva esa vida de lujos, ¿no crees que sus hijos también lo merecen? ¿No crees que deberían de tener esos privilegios, disfrutar de esos viajes? Porque su padre puede dárselos”, añadió en la entrevista.