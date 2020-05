Médico Italiano afirma que el COVID-19 está desapareciendo solo

El reconocido médico Giuseppe Ramuzzi, director del Instituto Mario Negri de Investigación Farmacológica de Milán,volvió a afirmar que el Coronavirus se está agotando solo, pues lo había mencionado a inicios de mayo y ahora se basó en pruebas: “Ciñamonos a los hechos. Hemos pasado de 80-120 admisiones al día, todas con grandes dificultades respiratorias, a cero nuevas internaciones para el COVID-19 en los hospitales”.

Ramuzzi sostuvo: “La forma en que se manifiesta ha cambiado. Tal vez estamos viendo una reducción de la carga viral. Cuando está muy alta, la enfermedad suele ser grave. Ahora ya no sucede, no como antes, al menos. Hasta el punto de que los estudios italianos sobre las drogas para combatir el virus están en dificultades porque ya no están enfermos”.

El galeno especificó sobre la vigencia del Coronavirus en estos tiempos. "En algún momento, las epidemias se agotan. Como sucedió con el Sars. No sé por qué. Y esa es una respuesta honesta. Nadie lo sabe. Sobre el fin de los virus, vacunas aparte, sólo hay teorías, y ninguna explicación científicamente probada”, indicó.

Asimismo, afirmó que las pruebas masivas no tienen sentido alguno. “El número de pruebas debería limitarse por razones de recursos. Deben utilizarse para fines específicos, como la protección de los trabajadores de la salud, los ancianos y las personas en contacto permanente con el público”, especificó.

