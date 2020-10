El presidente Martín Vizcarra dijo este domingo que respeta “lo que se decida en el Ministerio Público” respecto a quién lo investigará por el presunto delito de corrupción de funcionarios en el marco de la concesión de la obra Lomas de Ilo cuando era gobernador regional de Moquegua.

Aseguró que “no interesa” quién lo investigue por el presunto delito de corrupción de funcionarios en el marco de la concesión de la obra Lomas de Ilo cuando era gobernador regional de Moquegua el año 2013.

“Respetamos la independencia de poderes, en consecuencia, lo que determine el Ministerio Público lo acatamos. La fiscal de la Nación sacó un comunicado hace algunos días, estableciendo algunos mecanismos para esta investigación, ahora vemos que va en otro sentido lo manifestado por el fiscal [Germán] Juárez Atoche. Lo que determinen, no interesa para nosotros, como ciudadanos, quién investigue”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

“Que el Ministerio Público determine qué fiscal investigue, con uno o con otro, nos es indiferente”, señaló.

Más temprano se conoció que el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, abrió investigación preliminar contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, el dueño de la empresa Obras e Ingenierías S.A. (Obrainsa), Elard Tejeda Moscoso, y otros por el presunto delito de corrupción de funcionarios. Esta investigación fue anunciada en el oficio N°01-2020 remitido al fiscal superior Rafael Vela, el pasado viernes.

En otro momento, Vizcarra rechazó tener una relación “cercana” con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Explicó que solo ha tenido reuniones de carácter “protocolar” con la titular del Ministerio Público y no ha conversado sobre sus investigaciones porque “no corresponde”.

“Antes de que juramente al cargo nunca me he reunido con ella [Zoraida Ávalos]. Después solo me he reunido en reuniones formales para tratar temas oficiales y en el caso del Consejo de Estado. En alguna oportunidad me he reunido también para ver una reconsideración del presupuesto del Ministerio Público”, manifestó.

“No hemos conversado, porque no corresponde. Yo sé diferencias muy bien mi función como autoridad y mi función como ciudadano. [...] Nosotros como Gobierno trabajamos de manera transparente”, indicó.