Magaly Medina estalló en su programa ante usuarios que piden su salida del país, la ‘Urraca’ no aguantó más el cargamontón y los tildó de brutos y burros.

En primer lugar, la conductora afirmó que nunca dijo que se iría del país si ganaba ‘Fulano’. “Encima son brutos, porque hay que ser burros para poner en mi boca cosas que no he dicho. Yo jamás he dicho que si gana Fulano me voy del país, no lo he dicho nunca por ningún presidente”, expresó.

“¿Porqué me tendría que ir porque cuatro pegalartos, frustrados, odiadores, me dicen me tengo que ir? Este es mi país, acá chambeo, acá hago patria. Mucha de esa gente que dice que me vaya, ¿hace patria? Yo sí, a mi manera”, agregó Magaly.

