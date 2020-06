Magaly Medina interrumpió el viernes la emisión de un informe sobre la modelo Aída Martínez debido a que contenía imágenes muy sugerentes. La conductora de televisión de disculpó por haber lanzado el reporte al aire sin haber visto y aprobado previamente su contenido.

“Se ha dedicado a ser una influencer de cocina, además de hacer sus videos, pero dice que ella en su cocina es muy sexy. Así que fuimos con nuestra cámara para ver si de verdad cocina”, dijo Magaly al anunciar el informe sobre la arequipeña. Sin embargo, la nota fue interrumpida a los pocos minutos de emitirse.

“Pido mil disculpas al público por las escenas subidas de tono que acabamos de transmitir. Ha sido –y lo digo como directora periodística de este programa- un error mío porque desgraciadamente es una nota que no vi, no se me enseñó. A veces suelo confiarme en que ya lo revisaron, nadie la había revisado”, sustentó la periodista.

Finalmente, Magaly Medina volvió a disculparse con el público y aseguró que el tema lo solucionaría internamente con su producción. “Lo siento muchísimo por la grosería, hay formas de poner las cosas, eso lo arreglaremos internamente. Mil disculpas por los que han tenido que ver”, agregó la figura de ATV.

