Jean Deza no la ha pasado bien en Alianza Lima las últimas semanas. El atacante se ha visto envuelto en ampays y una serie de comentarios negativos que solo han estancado el buen performance que había mostrado en la temporada 2019 con UTC de Cajamarca.

Ante ello la conductora de espectáculos, Magaly Medina ha opinado sobre el consejo que le dio Kike Suero al futbolista de Alianza Lima, Jean Deza recordando que el humorista fue ampayado también varias veces y en peores circunstancias.

“Ya está viejo y no aprende y quiere que Jean Deza solo porque él lo dice y le aconseja que le haga caso. Ay qué risible son algunos en esta farándula, de verdad, qué risible. Kike Suero aconsejando a Jean Deza. Mejor que lo haga solamente públicamente y no juntos, porque no vaya a ser que acaben los dos tomando chelas”, comentó Magaly Medina sobre Suero y Jean Deza .

“Este tremendo viejonazo que hasta ahora no se ha mirado al espejo, solamente se mira al espejo para peinarse. Bueno, este señor le da consejos a Jean Deza, cuando a él todo el mundo le ha dado consejos y nunca ha entendido, nunca ha encaminado su vida. Siempre ha estado haciendo escándalos, siempre lo hemos encontrado tomado, siempre en bochornosas situaciones”, agregó.

¿Cuál es la situación de Jean Deza en Alianza Lima?

Jean Deza tras los cuatro ampays mostrados por Magaly TV, La Firme fue sancionado por Alianza Lima con cinco días de suspensión sin goce de haber (sin sueldo), aunque para muchos el club estaría evaluando su salida definitiva de la institución.

