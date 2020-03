Mientras el plantel de Alianza Lima ya está en Argentina para enfrentar a Racing por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el director deportivo del club íntimo, Víctor Hugo Marulanda, habló sobre Jean Deza y la contratación del nuevo entrenador.

Sobre Jean Deza mencionó: “Le hemos ayudado con muchos temas no solo en lo futbolístico, sino que en lo extrafutbolístico se le dio una mano muy grande. Pero como dicen los expertos, si la persona no quiere dar el paso, no quiere que lo apoyemos será muy difícil. Hemos hecho muchas cosas para que él salga adelante, lamentablemente no ha querido”, dijo en Ovación.

Alianza Lima sigue en la búsqueda de entrenador y Víctor Hugo Marulanda acotó que desde la salida de Pablo Bengoechea, ya trabajan en el nuevo DT: “Desde el momento en que Pablo dijo no continuar, inmediatamente activamos ese trabajo de selección y captación del entrenador. Ojalá que sea lo más pronto posible para el bien del club. Hemos charlado con varios de ellos en Chile y Argentina”.

Alianza Lima enfrenta a Racing de Avellaneda este jueves 12 de marzo desde las 7 de la noche (hora peruana). Los encargados de dirigir a Alianza serán Jaime Duarte y Guillermo Salas, luego que ambos recibieran el permiso de la Conmebol para estar en el banco técnico.