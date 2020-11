La fiscal adjunta provincial Mirela Coronel Molero realizó diligencias en el marco de las investigaciones por el caso de la presunta intervención y retención durante tres días del joven Luis Araujo Enríquez por parte de supuestos agentes de la Policía, tras participar en la segunda marcha nacional contra el régimen de Manuel Merino.

De acuerdo con el mensaje publicado por el Ministerio Público en Twitter, la magistrada realizó una inspección en los lugares que Araujo Enríquez refirió que estuvo, a fin de identificar a los responsables.

Además, informó que el joven presenta lesiones en el cuerpo y que ha recibido el calificativo médico legal correspondiente.

También indicó que se procederá a recoger información en las dependencias policiales y lugares donde habría estado Araujo Enríquez, así como analizar las imágenes de las cámaras de videovigilancia y recoger versiones de los testigos. Todo ello fue informado a los comisionados de la ONU.

El caso

Luis Fernando Araujo Enríquez, el joven que desapareció el último sábado tras participar en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, fue encontrado el último martes en las inmediaciones del hospital Dos de Mayo.

Araujo Enríquez aseguró, en un video publicado en la página en Twitter de Aprodeh, que fue reducido, agredido y retenido durante tres días por supuestos agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional.

“Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a hacer el Grupo Terna, me han tenido reducido, tres días sin comer, sin agua en una habitación, aparentemente, escondido con otra persona, no sé quién era, porque nos tenían separados. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes que cualquiera lo soporta y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme”, expresó Araujo Enríquez en el video.