​Edwin Oviedo denunció que fiscal lo presiona para ser colaborador eficaz

No estarían actuando de la forma correcta y por ello decidió comunicárselo a todos. Edwin Oviedo denunció que la fiscalía viene presionando de una manera poco amigable para que se una a las investigaciones y hable todo lo que puede haber visto como colaborador eficaz.

Carta pública

'El sábado 8 de diciembre, en la diligencia de deslacrado aproximadamente 11:30 a.m., se apareció la fiscal Sandra Castro y me pidió conversar a solas y me hizo la propuesta de ser colaborador eficaz a cambio de involucrar a los personajes indicados. Me dijo que piense en mi familia, en mis hijos y así no iría a prisión', asegura el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el escrito que se ha hecho público.

Video: Canal N

Edwin Oviedo denunció que el Ministerio Público y la Fiscalía tiene la intención de obligarlo a hablar por el caso 'Los Wachiturros de Tumán'. Cabe recordar que la excabeza del fútbol peruano también investigado por sus presuntos vínculos con la organización criminal 'Los Cuellos Blancos de Puerto'.