No le tolera nada. La periodista Lorena Álvarez fue la encargada de informar sobre la fiesta clandestina del ministro del interior, Luis Barranzuela en su domicilio de Surco pese a las prohibiciones del gobierno.

Lorena Álvarez no pudo evitar comentar la polémica salida del congresista Bermejo de la fiesta que organizó el ministro del Interior, Luis Barranzuela, el pasado 31 de octubre. “Lo sacan y lo meten al carro del cogote, para que no lo vayan a ver. No se vaya a molestar, pero me recuerda cuando a Yahaira Plasencia la sacaron del tono y la encontraron en la maletera del carro”, dijo la periodista de Latina. Video: Latina Noticias

Por ello, la conductora del noticiero de Latina criticó duramente al congresista Bermejo ya que fue sacado de la fiesta de Barranzuela y esta lo comparó con la cantante Yahaira Plasencia cuando fe encontrada en su fiesta de cumpleaños este 2021.

“Lo sacan y lo meten al carro del cogote, para que no lo vayan a ver. No se vaya a molestar, pero me recuerda cuando a Yahaira Plasencia la sacaron del tono y la encontraron en la maletera del carro”, dijo la periodista de Latina.

VIDEO RELACIONADO

Audio revelador de Melissa y gato Cuba Melissa Paredes presentó audio donde Gato Cuba le exige que pague la luz Melissa Paredes difundió un audio en el programa 'América Hoy' donde se escucha que Rodrigo Cuba le exige que pague el servicio de luz luego que la conductora decidiera salir del departamento que compartían. (Fuente: América TV)