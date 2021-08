Todo listo. La quinta temporada de La Casa de Papel se estrena el próximo 3 de septiembre por lo que todos los seguidores ya vienen esperando con ansias la última temporada de la serie española y así ver los horarios para poder verla a nivel mundial.

Esta vez, La Casa de Papel presentó a sus nuevos personajes a través de un avance difundido en las cuentas oficial de Netflix y de la serie española. En esta nota de EL BOCÓN podrás conocer todos los detalles de la serie y así ver todas las incidencias previo a la fecha de estreno.

Patrick Criado es Rafael. El hijo pródigo. The prodigal son. #LCDP5 pic.twitter.com/Rl9sJoQIKN — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 19, 2021

La Casa de Papel 5: Nuevos personajes

La quinta y última temporada de La Casa de Papel tendrá la presencia de hasta 3 personajes nuevos, se trata de ‘Rafael’ que será interpretado por el actor Patrick Criado y ‘René’ en donde Miguel Ángel Silvestre le dará vida.

Asimismo, otro personaje nuevo es ‘Sagasta’ que será interpretado por José Manuel Seda. Este nuevo personaje es un comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español que está curtido en innumerables misiones internacionales contra lo peor de la especie humana.

La Casa de Papel: Fecha de estreno

La fecha de estreno de la quinta temporada de La Casa de Papel se dividirá en dos. La primera será lanzada el 3 de septiembre con 5 episodios, mientras que la segunda será el 3 de diciembre con otros 5 capítulos.

La Casa de Papel: ¿La temporada 5 es la última?

La Casa de Papel debería terminar en la temporada 5, que actualmente continúa en producción y cuyo estreno está previsto para este 2021. No obstante, Mario de la Rosa, quien interpreta a Suárez en la ficción, asegura que de momento nadie les ha confirmado que esta será la última.

“Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, aseguró el actor en su cuenta de Instagram.

Recordemos que en la cuarta temporada, termina con la muerte de uno de los personajes más queridos de la historia: Nairobi. El final es una intriga, pues no se llega a confirmar si los delincuentes más queridos del mundo lograron escapar del Banco de España para hacerse con el oro que se encuentra dentro de la cámara acorazada.

