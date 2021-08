Desde que regresó el técnico argentino Ángel Comizzo a Universitario de Deportes, en 2019, siempre tuvo detractores, no solo hinchas, quienes no le perdonaron su partida al Monarcas Morelia de México tras haber sido campeón con los cremas en el 2013, sino también personajes identificados con el club, como Germán Leguía, quien se refirió a la abrupta salida del ‘Indio’, luego de haber perdido el clásico anoche sobre la hora.

“Comizzo era un desastre. Con él, la no jugaba a nada, siempre lo dije. ¿Por cuánto habrán arreglado en la rescisión de su contrato?”, fue su primera impresión.

Para el ex gerente deportivo crema, el sucesor del ‘Indio’ debe ser de la casa. “Para mi deberían armar un cuerpo técnico con José Chirinos, Bernales, y quedarse hasta fin de año, ya que no serán campeones. Además, ya se irá la administración, no pueden contratar, sino caerá una denuncia de la FPF. La idea es no gastar plata. Seguro deben estar dando vuelta más argentinos como Comizzo. Al ‘Chino’ Rivera lo sacaron en tres partidos, a Roberto Mosquera intentaron hacer lo propio, siendo campeón y peruano, es increíble”, aseguró.

Consultado sobre el rival, Alianza Lima, que ganó sobre la hora, comentó con el dolor de un hincha. “No te puede ganar un equipo que tiene jugadores de 39 años. Tiene jugadores que ni jugaban hace un año. Barcos juega parado. Hay futbolistas que ya tienen hasta la primera dosis de la vacuna. No estoy en contra de los extranjeros, pero hay muchos que vienen ya en las últimas, y no se apuesta por los menores”.





