Kourtney Kardashian denunció que una mujer que trabajaba en su casa le robó dinero y hackeo su teléfono | VIDEO

Kourtney Kardashian, hermana mayor de las Kardashian, denunció durante la última emisión de su reality “Keeping Up With the Kardashian”, que una trabajadora de su casa le había robado dinero y que hackeo sus teléfonos.

Durante el programa, Kourtney le cuenta los hechos a su hermana Khloé Kardashian y a una de sus mejores amigas, Stephanie Sherpherd.

De acuerdo a Kourtney, los hechos ocurrieron cuando la mujer estaba a solas con sus hijos, Mason, Penelope y Reign Disick. “Ella robó 700 dólares de mi cartera”, relató.

Sin embargo, esto no fue todo. Pues la empleada, de la cual no se revela su nombre, también le robó USD 4.500 a la expareja de Kourtney, Scott Disick, y se llevó un iPad que pertenecía a la familia.

Continuando con su relato, la mayor del clan Kardashian contó que su equipo de seguridad ya había visto a la mujer en dos ocasiones husmeando en la oficina de la modelo. Por si fuera poco, esta misma empleada había hackeado sus teléfonos y estaba espiando sus mensajes de texto incluso momentos antes de ser descubierta.

Kourtney decidió no dar aviso a la policía para evitar una tediosa investigación; sin embargo, reforzó su seguridad y ahora tendrá entrevistas más estrictas para elegir a las personas que trabajen en su entorno.

"Para la próxima, hemos aprendido una gran lección”, fueron las últimas palabras de la hermana mayor del clan Kardashian: