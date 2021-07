Juliana Oxenford, se mostró incómoda y molesta por los comentarios de los periodistas de Willax, Beto Ortiz y Phillip Butters. Además, confirmó que ha recibido fuertes ataques en la calle.

“Yo a diferencia de estos señores, sí soy coherente (…) Sabiendo lo que me iba a pasar, sabiendo que me iban a llamar terrorista en la calle, sabiendo que ayer una tipa delante de mis hijos me gritó roja, me quedé callada porque estaba delante de mis hijos”, añadió molesta.

Finalmente, Juliana Oxenford afirmó que no comparte los comentarios ni pensamientos de Beto Ortiz, afirmando que a diferencia de él, ella busca la verdad.

