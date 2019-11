Juliana Oxenford sobre su salida de programa radial: "Hay decisiones que no pasan por mí"

La periodista Juliana Oxenford entristeció a sus fanáticos luego que a través de sus redes sociales diera a conocer su repentina salida de la conducción de su programa en Radio Exitosa.

En su mensaje, Oxenford agradeció a su audiencia y reveló que se debió a decisiones ajenas a ella.

“Hay decisiones que no pasan por mí y obviamente lamento. Me comunicaron ayer que no iba más y- si bien no es la primera vez que me desembarcan de un medio- me voy con la frente en alto y la absoluta seguridad de quien sabe que dio lo mejor y que nunca dejó de hablar con la verdad”, señaló la también presentadora de televisión.

La periodista también agradeció al equipo de producción con el que trabajó. Asimismo, agregó que pueden seguir acompañándola en el noticiero de 90 Central, en Latina.

“Gracias también al equipo que me ha acompañado todo este tiempo y en especial a Gisela, mi productora. Mientras tanto sigo con #90Central por Latina y, lo que venga después, nadie lo sabe. Gracias”, finalizó en su mensaje.