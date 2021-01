El productor de televisión Juan Carlos Valderrama fue denunciado por EsSalud por negarse a cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días en la Villa Panamericana tras dar positivo al COVID-19 en la prueba antígena, luego de llegar a Lima procedente de Miami, el último fin de semana.

En diálogo con América Noticias, Carlos Olivera, director del Centro de Atención y Aislamiento de la Villa Panamericana, indicó que Valderrama se bajó del vehículo cuando iba ser ingresado a dicho establecimiento y amenazó con denunciarlos, pues alegó a que conocía a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y a “un montón de gente”.

“Sanidad Aérea Internacional cumple con el protocolo de tomarle la prueba antígena, a la cual sale positivo y, por el decreto supremo que existe, él debe venir a la Villa Panamericana a pasar su aislamiento por 14 días”, expresó.

El funcionario lamentó que Valderrama se haya negado a cumplir “una medida de control que puede salvar a su propia familia”. Por ello, fue denunciado por el presunto delito de contra la salud pública por propagación de enfermedad peligrosa y violación de las medidas sanitarias.

Respuesta

El productor de televisión afirmó que ha firmado documentos en los que se compromete a cumplir aislamiento en su vivienda y consideró que solo hubo “comunicaciones fuertes” con las autoridades de EsSalud.

“Yo he firmado una declaración jurada, primero en el aeropuerto, donde yo cumpliré el aislamiento y la cuarentena en mi domicilio, y en la Villa Panamericana me hicieron firmar un documento donde yo me hacía responsable por mi salud en caso tuviera COVID-19 y la molecular salga positiva, porque todavía no me entero de la molecular, esa prueba antígena podría estar dentro del margen de error”, expresó Valderrama a América Noticias.

El pasado 31 de diciembre, el Ejecutivo dispuso que las personas que ingresen al país entre el 1 y 3 de enero de 2021, provenientes de países donde se han identificado las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, como Reino Unido y Sudádrica, se les aplicará, el mismo día de su arribo al Perú, la prueba de antígeno para el descarte del COVID-19.

En cambio, de acuerdo con la norma, a los que provengan de un destino distinto se les realizará la prueba de antígeno de manera aleatoria.