El padre del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, Jorge Cuba, brindó declaraciones al programa Amor y Fuego de Willax respondiendo a Melissa Paredes, quien lo llamó ‘expresidiario’.

“¿Qué derecho tiene de cambiar las chapas de la casa? ¿asesorado por quién? ¿por la persona que lo acompaña? ¿un expresidiario?”, dijo la modelo y actriz.

El exviceministro de Transportes, Jorge Cuba, le respondió a Melissa Paredes, con quien nunca tuvo un buena relación y hasta fuentes cercanas aseguran que no estaba de acuerdo con el matrimonio con su hijo.

“Nosotros como familia estamos unidos simplemente y apoyando a nuestro hijo. Pero parte de la decisión familiar es no hablar absolutamente nada, no prestar ninguna declaración, que esto siga su curso normal”, señaló.

Además, aseguró que Melissa Paredes no tiene la intención de conciliar, ya que le pide el 100% de los gastos a su hijo. “De decir una cosa y mandar un convenio de conciliación que yo diría no es conciliación porque ahí no hay nada conciliable, ella quiere que todo pague”, añadió.

Por otro lado, el político no quiso responderle a la modelo por el calificativo que le dio. “La verdad es que yo no voy a tomar ninguna atención a esas declaraciones. Nosotros seguimos guardando silencio, estamos llevando este tema con estricta reserva, nada más”, finalizó.

Padre del ‘Gato’ Cuba rompe su silencio contra Melissa Paredes: “Ella quiere que mi hijo pague todo”. Video: Amor y Fuego