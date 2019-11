Jaze y Stuart ganadores de la God Level All Stars fecha 1 Argentina: así fue la celebración del peruano | VIDEO

Jaze y Stuart son los flamantes ganadores de la fecha 1 de la God Level All Stars 2 vs. 2 que se celebró en Argentina. El peruano, quien consiguió con el Team Perú el Mundial de freestyle cuando fue la God Level 3 vs. 3 por países, ha sumado una nueva victoria en este campeonato.

En la gran final de esta primera jornada, Stuart y Jaze vencieron a la dupla conformada por Trueno y Letra. Esta batalla fue a réplica y allí Trueno escogió a Stuart para definir la fecha, siendo el absoluto ganador el último en mención. Así, el peruano suma una nueva victoria en la God Level.

Recordemos que Stuart entró como suplente debido a la baja de Bnet, quien fue uno de los grandes ausentes en esta primera jornada. Durante la batalla contra Lit Killah y Zasko, Jaze le dedicó unas palabras al español: "Bendiciones para el Bnet", siendo una de las frases que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Video: Red Bull TV

La próxima jornada de la God Level All Stars 2 vs. 2 se realizará en el Perú. Recordemos que Choque, uno de los peruanos, forma dupla con Pepe Grillo, mientras que Nekroos es compañero de Nitro.