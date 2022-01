No es de ellos. En horas de la mañana, una foto de un ceviche de conchas negras se hizo viral en redes sociales al denominarse como el nuevo ‘Ceviche Repsol’, dicha imagen tenía el logo de la conocida cevicheria ‘Mi Barrunto’, sin embargo, no pertenece a ellos.

El dueño del local victoriano, Augusto Sánchez, publicó un video en redes sociales en donde rechaza tajantemente que la foto del ‘Ceviche Repsol’ no pertenece a ellos y que en ningún momento la cevicheria ‘Mi Barrunto’ ha publicado tal imagen.

“Rechazamos esa publicidad, no la hemos hecho nosotros, no tenemos ningún objetivo comercial con esta tragedia que le ha pasado a nuestro mar peruano (...) Saben que en redes sociales hay malas personas y esta persona tiene fines negativas y no la apoyamos de ninguna manera”, dijo Augusto Sánchez a través de un video.

Cabe mencionar que el derrame de petróleo en el mar peruano el último fin de semana viene causando grandes daños en el litoral y la fauna marina ha sido la más afectada. Hasta el momento, la empresa Repsol no se ha pronunciado de una manera clara, pues la única información que ha brindado es que no son responsables del desastre ecológico a través de su vocera.

