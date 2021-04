Ya estamos el cuarto mes mes del 2021! Llegamos al día 2 de abril, un año que puede traer consigo muchos cambios en la salud, dinero y amor. Por ello, la ‘Reina de la astrología’, Pochita te cuenta qué es lo que te tiene deparado el destino, según tu signo zodiacal para este viernes. Conoce qué dice tu horóscopo de hoy.

ARIES (Del 21 de Marzo al 20 de Abril)

No siempre en un relación amorosa tiene que estar asociada a que uno aporte dinero y el otro los quehaceres, puede ser mutua las dos cosas y en estos momentos eso pasa.

TAURO (Del 21 de Abril al 20 de Mayo)

Aprende a querer y a ser querido, el día que antepongas sus intereses personales, serás más feliz. En el campo económico este día no te trae grandes iniciativas ni ganancias.

GEMINIS (Del 21 de Mayo al 21 de Junio)

Tus pretensiones laborales en corto plazo dependen mucho de tus asuntos legales que sin lugar a duda demoran pero salen a tu favor si o si, felicidades.

CANCER (Del 22 de Junio al 22 de Julio)

Tu labor el día de hoy es hacer una crítica constructiva de tus aportes o gastos en el hogar, de organizarte mejor y echar mano de tus ahorros de manera moderada.

LEO (Del 23 de Julio al 22 de Agosto)

No por estar sin trabajar te vas a desordenar con las cuentas y con toda tu economía, porque para eso has guardado pan para mayo, solo trata de no exceder los gastos.

VIRGO (Del 23 de Agosto al 22 de Setiembre)

Ser una persona tan racional en tus sentimientos te impide ser más cariñosa, pero puedes corregir tus errores y salir adelante ya que tu pareja te ama y te apoya en todo.

LIBRA (Del 23 de Setiembre al 22 de Octubre)

Un pequeño disgusto malograra tu día, pero conforme el transcurso de la tarde se presenta la solución. Deja la imaginación de lado y concreta plasma tus ideas.

ESCORPIO (Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre)

Tu estabilidad depende mucho del manejo amoroso que lleves, estas en la mejor etapa sentimental aunque no lo creas. Es una etapa de concretar decisiones de cualquier tipo.

SAGITARIO (Del 22 de Noviembre de 21 de Diciembre)

Hoy tu planeta trae muchos cambios en el amor especialmente que en estos momentos estás pasando por altibajos. Estas pensando en querer cambiar de pareja.

CAPRICORNIO (Del 22 de Diciembre al 20 de Enero)

Es un día totalmente fructífero para el amor, significa la culminación de los disgustos y peleas porque ambos se aman y necesitan más que nunca en estos momentos.

ACUARIO (Del 21 de Enero al 19 de Febrero)

No caigas en desesperación ni alteres tu armonía mental, con solo estar en casa tranquilo entretenido en los que haceres domésticos es bastante ayuda para tu salud mental.

PISCIS (Del 20 de Febrero al 20 de Marzo)

El carácter de tu pareja es muy especial, pero llegan momentos como el de hoy que te sacan de tus casillas, evita discutir no es momento para tener más dolores de cabeza.

