A cumplir con las normas. El Gobierno de Francisco Sagasti decretó inmovilización total a nivel nacional debido a las celebraciones por Semana Santa en medio de la pandemia del COVID 19, por ello, todos los peruanos se regirán a las normas dadas por las autoridades.

En esta nota de EL BOCÓN te informaremos sobre las actividades que puedes y no puedes realizar en los próximos días hasta el domingo 4 de abril.

Semana Santa: ¿Qué actividades sí puedo realizar?

Las personas en todo el país sí podrán ir al mercado, supermercados, farmacias y realizar actividades esenciales como trabajar en un hospital, ayuda doméstica y/o movilizarse por alguna emergencia.

Asimismo, se recuerda que sí estará permitido el uso de transporte público y taxis autorizados para moverse de un lugar a otro, siempre y cuando sean actividades esenciales. Estas son los trabajos y actividades permitidas durante la cuarentena en Semana Santa del 1 al 4 de abril en todo el Perú:

Mercados y tiendas de abastecimiento de productos básicos, la atención será de 4:00 a.m. a 6:00 p.m.

Delivery de farmacias y boticas (24 horas).

Delivery de restaurantes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.

Atención de emergencia en establecimientos de salud (24 horas).

Personal de prensa y medios de comunicación (24 horas).

Servicio de seguridad ciudadana.

Actividades vinculadas a la distribución de materiales educativos, realizadas por directivos, docentes, auxiliares, personal administrativo y contratistas.

El proceso de vacunación contra la COVID-19 se continuará realizando en el referido periodo.

Semana Santa: ¿Se puede hacer deporte en la vía pública?

La respuesta a que si se puede hacer deporte a aire libre durante el 1, 2 3 y 4 de abril es NO . Pues el Ministerio de Salud (Minsa) precisó que durante los días en que se celebra la Semana Santa no se podrá realizar ninguna actividad deportiva en exteriores, pues no están contempladas entre las medidas permitidas.

Semana Santa: ¿Puedo hacer un viaje por vía terrestre o aérea?

La respuesta a esta pregunta sobre los viajes interprovinciales por tierra o aire, también es NO. Pues así lo indicó el ministro de Educación, Ricardo Cuenca en conferencia de prensa. “Habrá una suspensión de transporte aéreo y terrestre durante los días 1, 2 y 3 de abril. Sin embargo, el domingo 4 de abril sí se podrá hacer uso de estos servicios para que las personas que viajaron antes, puedan volver a sus hogares”, detalló

Cabe mencionar que el uso de carros particulares también queda suspendido hasta el lunes 5 de abril. Sin embargo, estas actividades de transporte son las que SÍ está permitidas:

Se permite el transporte público y taxis autorizados.

Suspensión de transporte nacional interprovincial vía terrestre y aéreo (del jueves a 1 al sábado 3 de abril).

Semana Santa: ¿Cuál es el horario de transporte público en Lima?

El servicio de transporte regular operará de las 05:00 a.m. a 09:00 p.m..

operará de las 05:00 a.m. a 09:00 p.m.. El servicio de taxi autorizado por la ATU podrá funcionar las 24 horas para movilizar a aquellas personas que presten servicios esenciales y cuenten con su pase laboral e identificación o credencial de su centro de trabajo. Además, se podrán transportar quienes necesiten atención médica o aquellos que se dirijan al aeropuerto portando su boleto aéreo.

por la ATU podrá funcionar las 24 horas para movilizar a aquellas personas que presten servicios esenciales y cuenten con su pase laboral e identificación o credencial de su centro de trabajo. Además, se podrán transportar quienes necesiten atención médica o aquellos que se dirijan al aeropuerto portando su boleto aéreo. La Línea 1 del Metro de Lima y Callao, el Metropolitano y los corredores complementarios funcionarán en dos horarios: de 06:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 04:00 p.m. a 21:00 p.m.

