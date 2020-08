Mira el horóscopo de este martes 11 de agosto. Conoce que depara tu destino y las decisiones que debes tomar para enderezar tu camino.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Cuida tus pulmones de la contaminación de la ciudad, prueba con tomar unos días fuera de ella. Todo es cosa de organizarse y hacerse espacios para compartir. Una persona que quiere imitar tu forma de trabajo en el lugar donde te desempeñas, te pedirá consejos el día de hoy, ayúdale a convertirse en un mejor profesional, te lo agradecerá más adelante.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Un día para comenzar a experimentar con tareas nuevas en el trabajo y en el estudio, puedes descubrir una nueva área para desarrollarte. Buen momento para comenzar a generar nuevas ganancias para Tauro. Quienes estén buscando el amor deben intentar concentrarse en las virtudes de la persona que están conociendo o la que aparecerá pronto.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

La familia está pasando por un momento delicado, ya que es probable que uno de sus miembros esté experimentando algún problema, con apoyo y mucha atención podrán sortear este difícil periodo. Una persona te dará un recado de alguien que quiere conocerte, ponle atención, podría ser alguien muy positivo para tu vida.

Cáncer (22 junio - 22 julio)

Recibirás un pago atrasado que puede traer sorpresas, como un monto menor de lo pactado o descuentos que no habían sido acordados, busca explicaciones. Es un día para el trabajo duro, tendrás muchas tareas que cumplir, no dejes que otras cosas te quiten la atención de tus tareas.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Experimentas un deseo de formalizar mucho más tu relación, no tengas miedo de dar un paso más y comprometerte de verdad con esa persona, es probable que esté esperando señales de tu parte y tú no se las has mostrado. Un viaje no programado podría ocurrir el día de hoy, no será algo de placer, ya que se trata más bien de una obligación.

Virgo (23 agosto - 23 septiembre)

Una invitación de una pareja de amigos será un momento perfecto para conversar sobre un proyecto que podría interesar a uno de ellos, no pierdas la oportunidad de plantear tu idea. Un mensaje de alguien muy cercano te advertirá de una posible mentira que se te está haciendo creer, sigue tu intuición en este asunto.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Un nuevo jefe o superior podría llegar al lugar de trabajo, habrá cambios importantes y debes prepararte para ello, podrías tener una jornada difícil y de mucho trabajo que no habías realizado antes. Un amigo te dará un consejo con respecto a tu salud y te recomendará un tratamiento que ha seguido y le ha funcionado, ten cuidado con tal recomendación, ya que todos los cuerpos son diferentes, podría no ser bueno para ti.

Escorpión (23 octubre - 21 noviembre)

Un hombre cercano estará presionando para que tomes una decisión con respecto a la venta de algo que les pertenece a ambos, si crees que es conveniente realizar la venta en este momento, entonces debes tomar la decisión.La relación de pareja está comenzando a perderse en la rutina, debes tomar las riendas y comenzar a darle más emoción al tiempo que compartes con el ser amado.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Una persona que quiere estar a tu lado, pero tiene miedo debido a sus experiencias pasadas, te hará una invitación, considera conversar sobre este tema y entregarle la seguridad que necesita, ya que no se trata de un gran problema ni nada que no hayas experimentado.Posibles dolores de cadera y de extremidades, si el dolor persiste, consulta con un especialista.

Capricornio (22 diciembre - 21 enero)

Una persona que tiene gran poder de convencimiento te ofrecerá un negocio que implica bastantes riesgos, piensa bien la situación antes de tomar una decisión, podría arrepentirte más adelante.Te llegará una felicitación por correo, lo que podría traer un dinero extra más adelante.

Acuario (22 enero - 21 febrero)

Debes comenzar a observar el trabajo que realizan las personas que pasan el tiempo a tu lado en el lugar que te desempeñas, podrías aprender mucho de ellos y así ser mucho mejor en tus labores.Las finanzas están un poco escasas y podrías tener gastos imprevistos el día de hoy.Intenta cuidar tu cabello y tu piel consumiendo más vitaminas y haciendo más deporte, utiliza hierbas frescas para cocinar.

Piscis (22 febrero - 20 marzo)

Si por el contrario, es a ti a quien alguien ha mentido, puede ser un momento doloroso, pero que con entendimientos podrás superar.En el trabajo tienes muchas expectativas que no se están haciendo realidad, es momento de ver la situación por lo que es y no por lo que quieres que sea, si no te sientes cómodo y ves que no hay progreso ni realización alguna de esas metas y sueños que tienes, intenta buscar otro lugar.

